Düzce’de devam eden kar yağışı bazı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlukların yaşandığı yerlerden biri olan Yığılca ilçesi Tuğrul köyünde rahatsızlanan 82 yaşındaki koah hastası Veysel Sarıoğlu da kar nedeniyle hastaneye gidemedi. Köydeki araçların kar nedeniyle ilerleyememesi sonrası Sarıoğlu’nun yakınları 112’yi arayarak yardım talebinde bulundular. İhbar üzerine kar yağışı ile ulaşımın aksadığı köye paletli kar ambulansı gönderildi.

Yaklaşık 35 kilometrelik karlı yolu aşarak köye ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan Veysel Sarıoğlu, ambulansla Düzce Üniversitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ali Yıldız

