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Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, buğday deposunu mesken tuttu.

Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu

05 Kasım 2016 11:00
Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu - Tıkla İzle

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken binlerce kuş, Hacı Cemal Aknur’a ait buğday deposunu mesken tuttu. Kuşların karınlarını doyurmak için gün boyu ambarının önünden ayrılmadığını söyleyen Hacı Cemal Aknur, “ilçemize kış erken geldi. Havanın sıcaklığına aldanan serçe kuşları, bir anda kendilerini kış ayının içinde buldular. Her taraf beyaz örtüyle kaplanınca, yem bulmakta güçlük çeken binlerce kuş buğday ambarımıza akın etti. Biz yazın burada buğday alımı yaptığımız için, tohumluk stoklarımız vardı. Kar erken yağınca tarlalarımıza tohumda atamadık. Burada biriktirdiğimiz tohumluk buğdaylarımız sayesinde binlerce kuş aç kalıp ölmekten kurtuldu” dedi.

“Kuşlara sahip çıkmazsak hepsi açlıktan ölür”
Binlerce serçe kuşuna yem verdiklerini dile getiren Ataksan Tarım Firması yetkilisi Murat Aknur ise, “Biz de ambarımızı kapatırsak, bu kuşlar ne yapar, nereye gider? Hepsi açlıktan ölür. Bu kuşlar akşam olunca da burayı terk etmiyorlar. Sabaha kadar evlerimizin çatısında bekliyorlar. Biz de annemizin babamızın hayrına bunlara bakıyoruz. Karın yoğun yağdığı bugünlerde mutlaka ev veya iş yerimizin önlerine yiyecek bir şeyler bırakmalıyız. İnsanoğlu olarak doğanın dengesini korumalıyız. Biz binlerce serçe kuşumuzla çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.  

VEYSEL EŞİN

Etiketler: Hacı Cemal Aknur, Malazgirt


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