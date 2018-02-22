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Kardak kayalıkları izleyecek kule inşası devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 1,5 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na kurulacak olan gözetleme kulesi için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kardak kayalıkları izleyecek kule inşası devam ediyor

22 Şubat 2018 15:23
Kardak kayalıkları izleyecek kule inşası devam ediyor - Tıkla İzle

Kardak kayalıklarına 2 mil, Bodrum’a ise 1,5 mil uzaklıkta olan Çavuş Adası'nda çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta deniz araçlarıyla getirilen iş makineleri tarafından adada yol yapım çalışmalarına başlandı. 24 saat boyunca Kardak kayalıklarını izleyecek olan gözetleme kulesiyle, yasa dışı geçişlerin de önüne geçmesi planlanıyor.

Kardak kayalıklarında sessizlik hakim

Çavuş Adası'nda kule çalışmaları devam ederken, Kardak kayalıklarında ise sessizlik hakim. Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir hücum botu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 sahil güvenlik botu ise bölgede devriye atmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır bölgeden ayrılmayan ekipler Kardak kayalıklarında kuş uçurtmuyor. Gece gündüz 24 saat nöbet tutan ekipler yasa dışı geçişlerinde önüne geçiyor.
Öte yandan Yunan sahil güvenliğin ise 3 gündür bölgeye uğramadığı öğrenildi. 

Eren Ayhan

 

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