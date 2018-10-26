Kardak Kayalıklarının 1 mil uzağındaki kule tamamlandı

Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı.

Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor. Termal kameralarla izlenen Kardak kayalıklarında ise Türk askeri kuş uçurtmuyor. 7/24 izlenen Kardak kayalıklarındaki yaşanan hareketlilik ise Ankara'da ki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak kayalıklarının yanı sıra yasadışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yaptırılan Kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üst olarak kullanılmaya başlandı.

Eren Ayhan