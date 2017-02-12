Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaretinin ardından 14 gündür Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle nöbete ara verdi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ise 3 gündür bölgeye uğramaması dikkatlerden kaçmadı.

En son 9 Şubat Perşembe günü Türk karasularını ihlal eden Yunan askerlerini Türk sahil güvenlik ekipleri kovalamıştı.

Öte yandan, uluslararası suda ilerleyen kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Türk karasularına girerek adaların arkasından yoluna devam etti. Kardak kayalıklarının Yunanistan'a bakan tarafından geçen gemiler, bu sefer Türkiye’ye bakan kısmından ilerledi. Gemiler fırtına ve dalgalar nedeniyle güçlükle ilerledi.

14 gündür Çatal adada Kardak kayalıklarını gözetleyen Türk savaş gemisinin de bölgeden ayrıldığı görüldü. Bölgede bulunan balıkçılar ise Çavuş adası ile Kardak kayalıkları arasında avlanmaya devam etti.

Eren Ayhan

