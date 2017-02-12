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Kardak nöbetine fırtına engeli

Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri, saate 80 km hızla esen fırtına nedeniyle bölgeye uğramadı.

Kardak nöbetine fırtına engeli

12 Şubat 2017 17:32
Kardak nöbetine fırtına engeli - Tıkla İzle

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaretinin ardından 14 gündür Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle nöbete ara verdi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ise 3 gündür bölgeye uğramaması dikkatlerden kaçmadı.

En son 9 Şubat Perşembe günü Türk karasularını ihlal eden Yunan askerlerini Türk sahil güvenlik ekipleri kovalamıştı.
Öte yandan, uluslararası suda ilerleyen kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Türk karasularına girerek adaların arkasından yoluna devam etti. Kardak kayalıklarının Yunanistan'a bakan tarafından geçen gemiler, bu sefer Türkiye’ye bakan kısmından ilerledi. Gemiler fırtına ve dalgalar nedeniyle güçlükle ilerledi. 

14 gündür Çatal adada Kardak kayalıklarını gözetleyen Türk savaş gemisinin de bölgeden ayrıldığı görüldü. Bölgede bulunan balıkçılar ise Çavuş adası ile Kardak kayalıkları arasında avlanmaya devam etti.  

Eren Ayhan
 

Etiketler: Kardak Kayalıkları


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