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Kardak'da tansiyon düştü

22 yıldır Yunanistan ile Türkiye arasından gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarından bugün hayat normale döndü. Balıkçıların avlandığı, Yunan botlarının ise uğramadığı kayalıklarda, Türk sahil güvenlik ekipleri ise devriye görevini sürdürdü.

Kardakda tansiyon düştü

31 Ocak 2018 17:16

Kardak krizinin 22'nci yıl dönümünde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u kardak kayalıklarına hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak istemişti. Türk botlarından yapılan ikaz üzerine, Yunan bakanı taşıyan hücümbot bölgeden ayrılmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler bölgede ki güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri bugünde Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevlerine devam etti. Balıkçı teknelerin ise kardak kayalıkları çevresinde avlandıkları görüldü. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgede görülmedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir hücum botunun Çatal Adası açıklarında ki bekleyişi sürüyor.

Eren Ayhan
 

Etiketler: Ege, Kardak

 

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