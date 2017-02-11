Orgeneral Akar’ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı. 13 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 2 gün önce 2 kez sınır ihlali yaptı. Bulamaç Adası'nı geçerek sınır ihlali yapan Yunan askerleri saat 14.55’de de Kardak Kayalıkları'nı geçerek Türk kara sularına girmişti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ise yaşanan gerginliğin yerini sessizlik aldı. Yoğun sis nedeniyle Kardak Kayalıkları görünmezken bir Türk Sahil Güvenlik komutanlığına ait bot Kardak Kayalıkları etrafından devriye atmaya devam etti. Bir savaş gemisi ise Çatalada'dan Kardak Kayalıkları'nı gözetlemeyi sürdürdüğü gözlendi. Yunan karasularından sahil güvenlik ekiplerinin gelmediği gözlendi.

Öte yandan bölgenin sakinliğini fırsat bilen Türk balıkçılar avlanmaya çıktı. Balıkçıların, sahil güvenlik botunun gözetiminde bölgede avlanması dikkatlerden kaçmadı.

Eren Ayhan

