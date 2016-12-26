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Kardaki ayak izlerinden takip edilip, donmak üzereyken bulundular

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ormanda yürüyüş yapan gruptan 2 kişi kayboldu. Kar üzerindeki ayak izlerini takip eden AFAD ekipleri, iki kişiyi 4 saat sonra donmak üzereyken buldu.

Kardaki ayak izlerinden takip edilip, donmak üzereyken bulundular

26 Aralık 2016 12:41

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Çınarlıdere bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan gelen 40 kişilik grup doğa yürüyüşü yapmak üzere yola çıktı. Bu sırada grupta bulunan Selim Y. ve Yeter Ö. yolunu kaybetti. Durumu fark eden organizatörler, 18.30 sıralarında 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda iki kişi bulunamadı. Arama şartlarının zorlaşması üzerine ekipler aramaya son vermek istedi. Bu sırada yürüyüş güzergahı dışına gittiği belirlenen ayak izleri fark edildi. Ayak izlerini takip eden arama kurtarma ekipleri Selim Y. ile Yeter Ö.’yü 22.00 sıralarında donmak üzereyken buldu. Ekipler hemen bulunan şahısları ambulansa getirdi.
Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

İsmail Kurt
KOCAELİ 


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