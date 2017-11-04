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Kardak’ta 2 göçmenin cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kardak kayalıklarının yakınlarında 2 kaçak göçmene ait ceset bulundu.

Kardakta 2 göçmenin cesedi bulundu

04 Kasım 2017 18:27

Edinilen bilgiye göre, Kardak kayalıklarının 5 mil kuzeyinde bindikleri bot alabora olan bir grup kaçak göçmen yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenliğe ait 4 bot, 1 uçak ve 1 helikopterle arama kurtarma faaliyetine başlandı. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kardak kayalıklarının güneybatısında 1 düzensiz göçmenin cesedi helikopter tarafından tespit edildi. Bölgeye ulaşan botlardan tarafından bulunan bir diğer cesetle birlikte iki kaçak göçmenin cansız bedeni denizden alındı.

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: Bodrum, muğla

 

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