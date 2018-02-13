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Kardak'ta güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik tekneleri, Kardak bölgesinde çarpıştı. Kardak bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 703 Nolu Türk Sahil Güvenlik gemisi teknesinin ön tarafı (pruva), Yunan teknesinin arka tarafına (pupa) çarptı. Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros Adası'na nakledildiği öğrenildi.

Kardakta güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı

13 Şubat 2018 17:44
Kardak'ta güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Yunan deniz birliklerinin geçtiğimiz gece 3 bot ile Kardak’a yaklaşma girişimi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince önlendi. Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan botu bölgede görevli Türk Sahil Güvenlik gemisi tarafından engellenmeye çalışırken, bir çarpışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içinde bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Deniz kuvvetlerine ait 2 hücum botu ve 2 sahil güvenlik botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, 17 Ocak tarihinde yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasında “temas” yaşanmış, iki tekne birbirine sürtmüştü. 

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

Etiketler: Kardak

 

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