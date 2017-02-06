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Kardak’ta hareketlilik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 8 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıklarında 3 gündür sessizlik hakim olurken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kayalıkların arka tarafına kadar yanaştı.

Kardakta hareketlilik

06 Şubat 2017 13:46

Akar’ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri o bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı. 5 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin taciz eden Yunan sahil güvenlik ekipleri 3 gündür kayalıklara uzak bir bölgede bekliyor. Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi kıyılarına sadece 3 mil uzakta bulunan Kardak Kayalıklarında sessizlik bugünde devam etti.

TÜRK ASKERLERİ KARDAK’TA

8 gündür zaman zaman gerginliklerin yaşandığı Kardak kayalıklarına Türk Sahil Güvenlik güçleri, 300 metreye kadar yaklaştı. Kardak kayalıklarının arkasına hiç geçmeyen Türk askeri bugün kayalıkların arka tarafına geçerek devriye görevi yaptı. Kardak kayalıklarının etrafında Türk kara sularının içerisinde devriye atan sahil güvenlik ekipleri çevrede kuş uçurtmadı. Sinop ilinden gelen TCSG 72 nolu sahil güvenlik bot geçici görevlere Ege sularına gelerek devriye görevi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş gemisi ise çatal adası yakınlarında beklemeye devam ediyor.

YUNAN BOTLARI YAKLAŞAMIYOR

3 gündür Kardak çevresinde devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenliği ekiplerine Yunan sahil güvenlik ekipleri ise yaklaşamıyor. Kalamindos adası yakınlarında bekleyen Yunan askeri Kardak kayalıklarına yaklaşmıyor.

(Eren Ayhan /İHA)

Etiketler: Hulusi Akar, Kardak


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