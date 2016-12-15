Samsun’un merkez ve ilçelerinde kar yağışı ve buzlanmaya karşı belediyeler çalışmalarına devam ederken, Samsun’da şu anda kapanan mahalle yolu olmadığı bildirildi. Zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşansa da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin etkin ve planlı çalışmaları ile ulaşım aksatılmıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan 4 merkez ilçede 9 greyder, 7 dozer, 18 loder, 17 traktör beko, 15 kar bıçaklı kamyon ve 12 solüsyon tankeri, 16 ilçede ise toplam 27 greyder, 9 dozer, 15 loder, 54 traktör beko, 27 kar bıçaklı kamyon, 2 mini case, 12 solüsyon tankerinden oluşan 150 araçlık iş makine parkını ve operatörleri ilçelerde hazır bekletiyor. Daire Başkanlığı, karla mücadeleye katılacak 300 personel de görevlendirdi.

İlkadım Belediyesi ekipleri de gece dondurucu soğuğun etkisiyle buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İlkadım ilçesinde etkisini artarak gösteren kar yağışının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için tedbirler aldıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlçemizde gece ayazında buzlanmaya karşı ekiplerimiz, gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar ana arterler, cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz seviyesinden yüksel mahallerimizde kapanan yolları, kepçe ve greyder araç ve ekipmanlarımızla açmaktayız. Vatandaşlarımızın karın olumsuz neticelerini ortadan kaldırmak için kurduğumuz ekibimizle halkımızın hizmetindeyiz. Gece buzlanma tehlikesine karşı tuzlama, kapanan yolları açma, kaldırımların üstünü kar küreme ile hayatı normale dönüştürmek için çalışıyoruz. Yoğun kar yağışına önlem için gece gündüz vardiya halinde oluşturulan 40 kişilik ekibimiz ile birlikte 3 adet greyder, 4 adet kepçe, 6 adet cays, 1 adet yükleyici, 2 adet tuzlama aracı, 1 adet kar küreme aracı ile 24 saat görevlerinin başındalar” dedi.

Samsun'un bazı ilçelerinde bu gece yaşanan en düşük sıcaklık ise eksi 12 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde başlayan buzlanma vatandaşların yolda yürümesini zorlaştırırken, araçlar için de tehlike oluşturdu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) alınan bilgiye göre, havanın dün gece merkez dahil sahildeki ilçelerde eksi 2, yüksek ilçelerde ise eksi 7 ile 12 dereceye kadar düştüğü bildirildi. BTUM'dan yapılan açıklamada, bugün için yağış beklenmediği, bugünden sonra yağışların pazar gününe kadar kıyılarda karla karışık yağmur ve kar iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı ifade edildi.

Gökhan içkilli-Kenan Akyüz

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