Gaziantep’te delik ayakkabılarını kardan korumak için ayaklarına giydiği poşetle görüntülenen 11 yaşındaki Kadir Kürşat'ın dramı yürekleri burkmuş, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. Yapılan haber üzerine Kadir Kürşat'a çok sayıda kişi yardımda bulunmak istedi. Kendisine ulaşan bir çok duyarlı vatandaşın olduğunu belirten Baba Nihat Kürşat, oğlunun durumu biraz abarttığını belirterek, oğluna ve ailesine bakabilecek bir durumda olduğunu ifade etti. Duyarlılık gösterenlere teşekkür eden baba Nihat Kürşat, "Sabah saatlerinden itibaren telefonum susmadı. Herkes yardım etmek istediğini, bot almak istediğini söylüyor. Ben aileme ve çocuğuma bakabilecek güçteyim. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz. Ama artık lütfen kimse aramasın" diye konuştu.

Nihat Kürşat, ayak oğlunun okuldan kendisinin ayrılmak istediğini belirterek, derslerinin kötü olması nedeniyle okulu bıraktığını kaydetti. Ayrıca Baba Kürşat, oğlunun ayakkabısını yeni almasına rağmen su çektiği için poşet giydiğini söyledi.