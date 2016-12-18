Merkeze bağlı Karlıdere köyünün Demler mezrasında ikamet eden ve ikinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki Ayşe Nergiz’in doğum sancıları arttı. Yolların kapalı olmasından dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen Nergiz ailesi, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Hamile kadını hastaneye ulaştırmak için AFAD Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 arazi tipi araç ve 2 adet kar motoru yönlendirildi. Yolun açık olduğu bölgeye kadar araçlarla giden AFAD ve sağlık ekipleri, kapalı olan 3 kilometrelik kısımda da kar motoruyla ilerledi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede kar motoru ilerlemekte güçlük çekti. 3 kilometrelik yolu iki saatte giden ekipler, hasta kadına ulaştı. Burada doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından kar motoruna bağlı sedyeye konulan hamile kadın, ambulansa ulaştırılmak üzere zorlu yolculuğa başladı. Ekiplerle birlikte hareket eden hamile kadının akrabaları da kar motorunun kara saplandığı yerde ekiplere yardım etti. Kar motorundan ambulansa alınan hamile kadın, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karlıdere Köy Muhtarı Ferzende Demir, mezra yolunun kardan kapalı olduğunu belirterek, "Köyümüzün Demler mezrasında doğum hastası var. Yollarımız kapalıdır. AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Şimdi gidip hastayı getireceğiz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Hamile kadının ablası Belma Nergiz ise, bir haftadır yollarının kapalı olduğunu ve kardeşini hastaneye ulaştıramadıklarını anlatarak, "Kız kardeşim 9 aylık hamile. Bir haftadır yollarımız kapalıydı. Biz de AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Şu anda gelip kardeşimi götürecekler" şeklinde konuştu.

Nejdet Armağan

MUŞ