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Kardan Zeus heykeli yaptılar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlar, Nemrut Dağı'nda bulunan Zeus heykelinin benzerini kardan yaptı.

Kardan Zeus heykeli yaptılar

01 Şubat 2017 09:23

Turgut Özal Mahallesi sakinleri ‘Kardan Zeus’ heykelini yapmak için cadde ve evlerin bahçesinde bulunan karı topladı. Mahalle sakinleri topladıkları karı, kasalarla heykelin yapılacağı alana taşıdı. Burada Adıyaman Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi mezunu Habib Sivil, toplanan kara şekil vererek dünyanın 8. Harikası olan Nemrut Dağı'nda bulunan Zeus heykelinin benzerini yaptı. Görenlerin gerçeğinden ayıramadığı kardan Zeus heykeli vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekerek kardan heykelin yapılmasında emeği geçen Habib Sivil ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Yeteri kadar kar yağmadığını belirten Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Habib Sivil, “Herkes kardan adam yapıyordu. Biz de Adıyaman’ımızın kültür mirası olan Zeus’u yaptık. Caddelerde, evlerin bahçesinde bulunan karı kasalar ile topladık. Daha sonra topladığımız karı tekrar kasalar ile buraya getirdik. Kar yeteri kadar yağmadığı için sadece Zeus’u yapabildik. Eğer yeteri kar yağmış olsaydı diğer heykellerimizi de yapacaktık” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, kardan zeus heykeli


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