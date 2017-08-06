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Kardelen Cup'ta şampiyon Lucas Catarina oldu

Erzurum’da düzenlenen Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nın tekler finalinde Türk raket Anıl Yüksel’i 6-3, 6-3 mağlup eden Lucas Catarina şampiyonluğa ulaştı.

Kardelen Cupta şampiyon Lucas Catarina oldu

06 Ağustos 2017 11:37

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 31 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası tamamlandı.

Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın tekler finalini Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cem Çil, Erzurum BŞB Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin, Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, Kardelen Cup Turnuva Direktörü ve Erzurum Tenis İl Temsilcisi Alpaslan Tozoğlu ve çok sayıda tenissever takip etti.

25 bin dolar toplam para ödüllü turnuvanın tekler finalinde Türk raket Anıl Yüksel ile Monakolu Lucas Catarina karşılaştı. 1 saat 13 dakikada tamamlanan finalde Yüksel’i 6-3, 6-3’lük setlerle mağlup eden Monakolu raket, kariyerinin ikinci tekler şampiyonluğuna Kardelen Cup’ta ulaştı.

Finalin ardından gerçekleşen kupa seremonisinde, şampiyon Lucas Catarina’ya ödülünü, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi takdim etti. İkinci olan Anıl Yüksel ise ödülünü Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Cem Çil’in elinden aldı. 

Ahmet Akbuğa


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