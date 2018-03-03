KARDEMİR 2017 yılı karını 251 milyon TL olarak açıkladı

KARDEMİR AŞ. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilançoda, 2017 yılında konsolide dönem karının 251 milyon 504 bin 356 lira net kar olduğu belirtildi. KARDEMİR AŞ.'nin bir önceki yıl dönem sonu karını konsolide olarak 123 milyon 877 bin 133 lira zarar olarak açıklamıştı. KARDEMİR AŞ., 2017 yılında konsolide olarak net satış geliri ise 3 milyar 972 milyon 625 bin 977 TL olarak gerçekleştirirken, bir önceki yıl dönem net satış geliri 2 milyar 336 milyon 737 bin 97 TL olarak gerçekleşmişti. Öte yandan KARDEMİR AŞ.’nin 2017 yılı konsolide net satış gelirinin 3 milyar 623 milyon 852 bin 600 TL’sini yurt içi, 384 milyon 10 bin 217 TL’sini ise yurt dışı olarak gerçekleştirdi.

"Kar payı dağıtılmayacak"

KARDEMİR AŞ. tarafından KAP’a gönderilen bir diğer açıklamada, şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul’un 28 Marta Çarşamba günü gerçekleştirileceği, ayrıca 2017 yılında elde edilen kardan dolayı kar payı dağıtılmayacağı bildirildi.

Yasin Erdem

