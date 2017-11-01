KARDEMİR A.Ş. 34. sıradan 18’inci sıraya gelmeyi hedefliyor

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan KARDEMİR A.Ş Genel Müdürü Ercüment Ünal, 2107 yılının ilk 9 ayında 180 milyon TL net karlılık elde ettiklerini söyledi. Ünal, “Geçen seneden bu yana yine yönetim kurulumuzun devam ettirdiği faaliyetler kapsamında satış hasılatımız yüzde 80 artış ile 2.8 milyar TL seviyesine, brüt karlılığımız yüzde 77 artış ile vergi öncesi brüt karlılığımız 430 milyon TL seviyesine, net karlılığımız ise 180 milyon TL seviyesine ilk 9 ayda ulaşmıştır. Burada yine sizlerin desteği KARDEMİR yatırımlarının tamamlanmasındaki sabrınız, meyvelerini özellikle 2017 yılında artık vermeye başlamıştır. Kağıt performansımız da ocak ayında 1,09 olan KRDMB hissemiz 2,70’ler seviyesine gelmiştir. Burada yine sabırlı bir şekilde kağıdın performansını beklemeniz, bu kağıtları taşıyıp bugün o değerli oylarınızı kullanmanız ve KARDEMİR’in sürekli hissedarı olmanızın meyvelerini hep beraber yaşıyoruz ve bundan sonra da biz halen bu yürüteceğimiz sağlıklı yönetim kurulu üye seçimi sonunda yolun başında olduğumuzu belirtiriz” dedi.

Genel Müdür Ercüment Ünal, KARDEMİR’in hedefinin ise ilk 500 şirket arasında 2 yıl içerisinde 18.’inci sıraya gelmek olduğunu da ifade ederek, "Geçen sene Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olan Karabük DÇ fabrikalarının önümüzdeki sene şu anki yaptığımız hasılatları dikkate aldığımızda yaklaşık 22. sıraya oturacağını buradan sizlere bildirmekten biz de onur duyuyoruz. Hedefimiz 2019 yılında, geçen sene 2.1 milyon olan bu sene 2 milyon 450 bin ton seviyesine çıkan çelik üretiminin 2019 yılında 3 milyon 500 bin ton seviyesine getirerek valla maalesef 18. sıraya gelebileceğiz, önümüzde birinci kademede çok büyük şirketlerimiz var. Ama iki senede Türkiye’nin 34. şirketi sırasından 18. sıraya gelmeyi biz mevcut yönetim kurulumuz, yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerimizin 3 yıllık görev süresini de dikkate aldığınızda ben şahsım ve onlarla beraber taahhüt ediyorum bunu” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Divan Başkanlığını Ömer Faruk Öz’ün yönettiği genel kurul sonrası yapılan oylamalar sonucunda yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

"A Grubu üyeleri; Mustafa Yolbulan, Talat Yılmaz, Burak Yolbulan, Atilla Tamer Alptekin, B Grubu üyeleri; Kamil Güleç, H. Çağrı Güleç ve D Grubu üyeleri; Murat Yolbulan ile Bağımsız Üyeler; Şamil Ayrım, Ömer Faruk Öz, Mehmet Erdoğan ve Bülent Gedikli.”

Bu sonuca göre Kardemir’de yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı’nın seçimi gerçekleştirilecek.

Yasin Erdem