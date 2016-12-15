KARDEMİR A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ünal'ın vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevine asaleten atandığı belirtildi. Açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürütmekte olan Ercüment Ünal, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır. Satış ve Pazarlama Koordinatörlüğü'nü vekaleten yürüten Reyhan Özkara'da asaleten atanmıştır. Şirketimizin Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Nüvit Gürkan Gürpınar ise 16 Aralık 2016 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır" denildi.

Yasin Erdem