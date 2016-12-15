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KARDEMİR A.Ş Genel Müdürlüğüne Ercüment Ünal atandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, Genel Müdürlüğü görevine Ercüment Ünal asaleten atandı.


15 Aralık 2016 21:20

KARDEMİR A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ünal'ın vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevine asaleten atandığı belirtildi. Açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürütmekte olan Ercüment Ünal, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır. Satış ve Pazarlama Koordinatörlüğü'nü vekaleten yürüten Reyhan Özkara'da asaleten atanmıştır. Şirketimizin Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Nüvit Gürkan Gürpınar ise 16 Aralık 2016 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır" denildi. 

Yasin Erdem 

Etiketler: atandı, Ercüment Ünal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, KARDEMİR Genel Müdürlüğü


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