KARDEMİR ilk 3 ayda 5 milyon TL zarar açıkladı

KARDEMİR A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2017'nin ilk 3 aylık döneminde konsolide olarak 5 milyon 607 bin 513 TL zarar olduğu belirtildi. KARDEMİR A.Ş.'nin yılın ilk 3 ayında yurt içi ve yurt dışı net satış geliri 866 milyon 896 bin 673 TL olarak gerçekleşti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde net satış geliri ise 502 milyon 751 bin 211 TL olarak açıklanmıştı.

KARDEMİR A.Ş., bu yıl elde ettiği konsolide satış gelirinin 737 milyon 335 bin 326 lirasını yurt içi, 135 milyon 401 bin 577 lirasını ise yurt dışı satışlarından elde etti. KARDEMİR, geçen yılın aynı döneminde ise 249 bin 848 TL zarar açıklamıştı.

'Üretimde ilk 3 ayda rekor artış"

Öte yandan, KARDEMİR A.Ş geçtiğimiz yılın ilk üç ayına oranla bu yıl üretimde büyük oranda artış yaşadı. KARDEMİR sıvı hamdemir üretiminde yüzde 38’lik artışla 402 bin 472 tondan 551 bin 359 tona çıkarken, sıvı çelik üretimleri de yüzde 33,4’lük artışla 455 bin 216 tondan 607 bin 434 tona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 10 bin 184 ton ray üreten KARDEMİR, 2017’nin ilk üç ayında yüzde 239’luk artışla ray üretimini 34 bin 601’e yükseltti.

Yasin Erdem