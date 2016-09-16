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Kardemir Karabükspor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadele ev sahibi ekip Kardemir Karabükspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kardemir Karabükspor evinde kazandı

16 Eylül 2016 21:05

Maçtan Dakikalar

6. dakikada sol çaprazda topla buluşan Latovlevici’nin uzaktan çektiği sert şutta top üstten dışarı çıktı.

7. dakikada Eto’o’nun attığı pasla topla buluşan Etame topla birlikte ceza sahası içi sağ çaprazından yerden kaleye çektiği şutta top kaleci Ahmet Şahin’de kaldı.

13. dakikada AbTraore ceza sahası içine girip sol ayağı ile çaprazdan kaleye çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada sol kanattan kazanılan taç atışında Ermin Zec’in ayağından açtığı topu kontrol eden Cristian Tanase topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazanan Antalyaspor’da Diego’nun vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1

80. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Iasmin Latovlevici ceza sahası içindeki Traore’ye gönderdiği pasta topla buluşan Traore rakibinden sıyrılarak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodic’in vuruşundan kaleciden dönen topu tamamlayan Traore kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golü kaydetti. 3-1

90. dakikada gelişen atakta Antalyaspor’un atağından Karabüksporlu oyunculardan dönen topu tamamlayan Deniz Kadah’ın şutunda top ağlara gitti. 3-2

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Orkun Aktaş xx, Alpaslan Dedeş xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Gaman xx, Kerim xx (Hakan dk. 46 xx), Barış xx, Latovlevici xxx, Traore xxx (Isaac dk. 86 ?), Ceyhun xx, Poko xxx, Tanase xxx, Skulason xx, Zec xx (Rodic dk. 65 xx)

Yedekler: Ercüment, İlhan, Osman, Fatih

Teknik Direktör: İgor Tudor

Antalyaspor: Fornezzi xx, Oliveira xx, Motta xx, Inkoom xx, Celustka xx, Danilo x (Deniz dk. 62 xx), Serdar xx, Yekta xx, Fernando x (Zeki dk. 83 x), Etame xx Eto x (Jevtovic dk. 72 x)

Yedekler: Ferhat, Grando, Sakıp, Rıdvan

Teknik Direktör: Jose Manuel Ferreira

Goller: Tanase (dk. 54), Traore (dk. 80 ve 86) (Karabükspor), Diego (dk. 74), Deniz (dk. 90) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Latovlevici, Skulason, Barış (Karabükspor), Eto, Ferhat (Antalyaspor)

Etiketler: Kardemir Karabükspor


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