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Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe ile 17. randevuya çıkacak

Kardemir Karabükspor, hafta sonunda deplasmanda 17. randevuya çıkacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe ile 17. randevuya çıkacak

27 Ekim 2016 10:53

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karabükspor, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan kırmızı-mavili ekipte, idmana sakatlığı devam eden Alexe katılmazken, Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.

17. Randevu
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kardemirspor ile Fenerbahçe 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde geride kalan 16 maçtan 11'ini Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 33 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Taraflar arasında geride kalan 16 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini 2013-1014 sezonunda Kadıköyde 4-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı. 

Yasin Erdem

Etiketler: fenerbahçe, Kardemir Karabükspor


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