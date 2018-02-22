Kardemir Karabükspor gelecekten umutlu

Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu basına tanıtarak, kendilerine büyük bir destek olduğunu kaydetti.

Futbolcuların geciken alacaklarının olduğunu, bunu da bir hafta içinde ödemeyi planladıklarını ifade eden Mehmet Aytekin, "Onlarla da bir toplantı yaptık. Problem olmadığını, böyle bir yönetimle her zaman devam edeceklerini, ligin sonuna kadar gideceklerini söylediler. 'Biz sizin samimiyetinize güveneceğiz, siz de bizim samimiyetimize güvenin.' dediler. Bize en ufak problem çıkarmayacaklarına dair söz verdiler, biz de onlara söz verdik. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz" dedi.

İki gündür kulübün mali tablosunu incelediklerini de belirten Aytekin, “Pek iç açıcı bir tablo olmamasına rağmen kötü de bir tablo yok. Kulübün gelirleri, gelecek olan paralar, önümüzdeki ayların ödemelerini karşılayacak cinsten. Sadece geride olan iki üç tane futbolcu dosyası var. Spor Toto'dan gelecek paralarla da futbolcu taksitlerini ödeyerek, önümüzü açıyoruz. Dünkü karamsar tabloda insan denizde batarken kendini bırakır, ayağını yere vurur yukarı çıkmaya çalışır. Dünkü kongre Kardemir Karabükspor'un en kötü günüydü. Ayaklarımızı dün yere vurdu Kardemir Karabükspor, dünden itibaren yukarı doğru hem maddi hem manevi anlamda bize destek ve moral var. Bu desteği veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına moralli çıkacaklarını vurgulayan Aytekin, "Umutluyuz, futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçında galip gelmek için bize söz verdiler. Kanlarının son damlasına kadar, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi vereceklerinin sözünü bize verdiler. Onlarda bize umut oldu. Şu anda bütün arkadaşlarımın morali yüksek. Kardemir Karabükspor kulübü hiçbir zaman kayyuma gitmez. Kardemir Karabükspor çok köklü bir kulüp. Burada başkan Mehmet Aytekin takımı kayyuma gitmesinden kurtarmak için başkan olmadı. Ben 2 ay önceki kongrede de konuştum, ben ve Karabükspor’u seven arkadaşlarım Karabükspor’un kayyuma gitmesine izin vermez. En iyi yönetimi bulduğumuz anda bu görevi o büyüklerime teslim ederiz. Bunu daha önce Ferudun Tankut’a ve Ziya Ünsal’a da teslim ettik. Herkes rahat olsun, kötü bir tablo yok. Alabildiğimiz kadar puan alıp inşallah ligden düşmeyiz. Ama daha güçlü bir Karabükspor'un temellerini atıyoruz. Göreve gelen ve gelecek ağabeylerimizle geleceğin Kardemir Karabükspor'unu kuruyoruz. Bir futbolcu fabrikası olacak Kardemir Karabükspor'u en geç iki yıl içinde sizlere sunmaya çalışacağız. Önünüzdeki bir iki yıl içinde alt yapımızdan futbolcularımızın oynadığını göreceksiniz" ifadelerinde bulundu. Aytekin, herkesin kendilerine destek olmasını istedi.

Yasin Erdem

