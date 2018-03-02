Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-mavililer ise 23 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

20. randevu

Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez rakibini mağlup ederken, Karabük ise 3 kez rakibini yendi. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım en son ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele etmiş, Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Şampiyonluk yolu deplasmandan geçiyor

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemiyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda mücadele ettiği 11 müsabakada 6 kez mağlup olurken, 4 kez galip geldi, 1 kez de berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon aldığı mağlubiyetlerin hepsini de dışarıdaki maçlarda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada topladığı 47 puanın sadece 13’ünü deplasmanda alabildi. Şampiyonluk yolunda deplasmanda da kazanması gereken Aslan, Karabükspor maçından mutlak 3 puan ile dönmek zorunda.

Mariano ile Feghouli sınırda

Galatasaray’da Kardemir Karabükspor maçı öncesinde Mariano ile Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan kaleci Cedric Carasso, Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Gomis hem takımı hem de kendini zirveye taşıyor

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, gollerine devam ediyor. Fransız golcü, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 22 müsabakada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Gomis, son olarak geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında da hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu gollerine devam ettikçe Galatasaray da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Düdük Mete Kalkavan’da

İki takım arasındaki maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler düdük çalacak. Mete Kalkavan daha önce sarı-kırmızılıların 17 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı. Mete Kalkavan, Galatasaray’ın son olarak 4 Şubat 2017’de Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybettiği maçta görev almıştı.

Oğuzhan Ort