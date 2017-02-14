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Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut: 'Hem Tudor hem de Galatasaray’a yakışmıyor'

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Galatasaray'ın Igor Tudor ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere karşı sert tepki gösterdi. Tankut "Hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" dedi.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut: Hem Tudor hem de Galatasaraya yakışmıyor

14 Şubat 2017 13:39

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Galatasaray yönetiminin Riekerink’in yerine Karabükspor’un başarılı hocası Igor Tudor ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere karşı, "Hem hoca hem de Galatasaray yönetimi yanlış yapıyor" dedi.

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'Eğer basında da yazıldığı gibi ise...'

Bir dizi ziyaret için Almanya’da bulunan Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Hem hocamız hem de Galatasaray yönetimi tarafından bize ulaşan net bir bilgi ya da başvuru yok. Biz de basında yazılıp çizilenleri okuyoruz. Eğer basında da yazıldığı gibi bir görüşme yapıldığı ya da menajeri ile görüşme yapıldığı söz konusu ise bu etik değil ve hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" diye konuştu.

Yasin Erdem

Etiketler: galatasaray, Hikmet Ferudun Tankut, Igor Tudor, karabüspor


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