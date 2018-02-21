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Kardemir Karabükspor'da görev bölümü yapıldı

Kardemir Karabükspor'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Mehmet Aytekin başkanlığında toplanan yeni yönetimde görev bölümü yapıldı.

Kardemir Karabüksporda görev bölümü yapıldı

21 Şubat 2018 20:51

Mehmet Aytekin başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası asbaşkanlığa Mustafa Kamil Hatipoğlu, genel sekreterliğe Mahir Acar, mali sekreterliğe MustafaÖztürk, tesisler ve idare sorumluluğa Selçuk Ergün, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Erkan Özcan, amatör futbol şube sorumlusu Zafer Emre Gökçe, salon sporları ve hukuk müşaviri Serkan Can, sağlık kurulu başkanlığı ve basın sözcüsü Eser Mıstafa Özcan seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Emrah Köklü, Mustafa Kemal Benlioğlu, Mustafa Fevzi Ünal ve Hilmi Eroğlu getirildi.

Yasin Erdem
 

 

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