Kardemir Karabükspor’da Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Alexe katılmazken, oyuncular, düz koşu ve istasyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Akhisarspor maçında sakatlanan Marius Alexe’nin sezonu kapattığını ve kendileri açısından üzücü olduğunu söyledi.

Her şeye rağmen geriye kalan 12 haftadaki maçların oynanacağını söyleyen Açıkgöz, “Bu maçlar oynanacak ve geriye kalan 12 hafta var. Takım olarak bir şeyleri yapmaya başlıyoruz. Bunun görüntüleri var. Şimdi bu zamana kadar deplasmandan da galibiyetimiz yok. Oradan puan almak için ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Gol yediğimiz zaman ki kırılganlıklarımız var. Bunla alakalı idman öncesi futbolcularla konuştuk. Bu hafta onun üzerinde de duracağız. Maçın bitiş düdüğü 90 dakika sonunda oluyor. Takımımızın da artık bunun bilincine varıp oyunda şartlar ne olursa olsun, son düdüğe kadar mücadeleyi yapmaları gerekiyor. İnşallah Malatya maçına da o zihniyetle çalışmalar başlayacağız” dedi.

"İçerideki maçları almamız gerekiyor"

Ligin sonunu değil önlerindeki maçları hesaplayarak gitmeleri gerektiğini de kaydeden Açıkgöz, “Bizim içerideki maçları almamız gerekiyor. Bunların içinde büyük takım maçlarını ayrı tutabiliriz ama kendi ayarımızda düşündüğümüz ve yakalayabileceğimiz rakiplere karşı puan vermememiz gerekiyor. O maçlardan biride Akhisar maçıydı. Onlarda uzun bir aradan sonra kendi sahalarında Bursa’yı yendi. Çıkış arıyorlardı ve hedeflerine ulaştılar. Biz de hedeflere ulaşmak ve en azından bu ligin içinden kopmadığımızı göstermek adına bu maçı almamız gerekiyordu. Kaybettiğin zaman ister istemez demoralize oluyorsunuz. Önümüzde 12 hafta var ve 12 haftada tamamen teslim olmak değil. Bu maçın telafisi olarak deplasmandan galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Yasin Erdem

