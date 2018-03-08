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Kardeş akü hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Dünya çapında faaliyet gösteren büyük GSM şirketlerinin baz istasyonlarına dadanan ve istasyonlardaki aküleri çalarak sistemde ciddi aksaklıklara sebep olan hırsız kardeşler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kardeş akü hırsızlarına jandarmadan suçüstü

08 Mart 2018 14:19

Büyük GSM şirketlerinin baz istasyonlarında hırsızlık yapılacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bilginin ardından Zekeriyaköy mevkiinde bulunan bir baz istasyonunda şüpheli beyaz bir aracın dolaştığını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, 2 kişinin baz istasyonuna ait telleri makasla kestiklerini ve akülerin bulunduğu konsül içerisinde testere ile çalışmaya başladıklarını tespit etti. Şüpheliler, aküleri dışarıya çıkartmak üzereyken Jandarma ekipleri suçüstü yaparak hırsızları yakaladı.

Çalıştıkları firmayı da soymuşlar

Konuyla ilgili detaylı inceleme başlatan Jandarma ekipleri; aküleri çalmaya çalışan S.K. ve Y.K. isimli kardeşlerin, yaklaşık 1 senedir bir telekomünikasyon şirketinde akü montajcısı olarak çalıştıklarını, 1 ay kadar önce firma yetkilileri tarafından araçlarında çok miktarda akü kablosunun çıkması üzerine işlerine son verildiğini belirledi.

Kiralık araçla yüzlerce akü çalmışlar

Daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, elde ettiği bulgular ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından da kiralık araç kullanarak akü çalındığını ve şüphelilerin bunları Davutpaşa’da bir depoda sakladıklarını tespit etti.

Depodan yüzlerce akü çıktı

Belirlenen depoyu takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin bağlantılı oldukları 4 şahıs tarafından aküler kaçırılmaya çalışılırken depoya baskın düzenlendi. Depoda ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 25 Bin TL olan yüzlerce akü, 1 adet araç plakası ile akülerin sökümünde kullandıkları çok miktarda keski aleti ele geçirildi. Aküleri kaçırmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri bu operasyonlarla baz istasyonlarında meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayını aydınlatırken ele geçirilen yüzlerce akü GSM şirketine teslim edildi. Şirketi maddi ve manevi zarara uğratarak haberleşme sistemlerinde ciddi aksaklığa sebep olan 6 kişi adli makamlara sevk edildi.  

 

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