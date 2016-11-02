Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinden Şanlıurfa merkeze gelen Veysel Yaşar ve kardeşleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Atatürk Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan kavgada kardeşleri tarafından bıçakla yaralanan Veysel Yaşar, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayın ardından olay yeri yakınlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tartışma ve cinayet anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yerde yatarken defalarca bıçakladılar

Görüntülerde, aralarında tartışma çıkan kardeşlerden ikisinin Veysel Yaşar’ı bıçakla yaraladıkları, diğerinin ise silahla ateş etmeye çalıştığı görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren kardeşler, yaralanarak yere düşen Veysel Yaşar’ı üst üste bıçaklamaya devam ediyor. Tüm bu olaylar yaşanırken otoparka bulunan bazı vatandaşların ise olup bitenleri dehşet içinde izledikleri, bazılarının ise kaçarak saklandıkları gözlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kardeş, daha sonra ise kaçarak uzaklaşıyor.

Bekir Basmacı



