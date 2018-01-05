Kardeş cinayetini 10 yıl sonra itiraf etti

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi Yavaş mevkisinde 26 yaşındayken 10 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha dönmeyen Mustafa Yılmaz’ın (26) bulunması ile ilgili ailesi Cumhuriyet Savcılığına müracaat etti. Fatsa Cumhuriyet Savcılığı yaptığı titiz araştırma sonucu Mustafa Yılmaz’ın ağabeyi Hüdaver Yılmaz (45) tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden Hüdaver Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Yılmaz, cinayeti işledikten sonra kardeşinin cesedini yaşadıkları evin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını iddia etti. Olayın itiraf edilmesinden sonra Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri söz konusunda yerde yaptıkları araştırmada herhangi bir ceset bulgusuna rastlayamadı.

Olayı anlatan Mustafa Yılmaz’ın kuzeni Tuncay Akyol, “Kardeşin kardeşi böyle öldürmesi çok tuhaf. 10 sene sonra olay aydınlandı. Olay aydınlandığı için mutluyuz. Kardeşin kardeşi vurması ve öldürmesi çok yanlış. Tüfekle öldürmüş kardeşini ve evden Mustafa’ya doğru ateş etmiş. Sonrasında da dereye kadar sürükleyip atmışlar. Bunu bilen kardeşleri yıllar sonra öldüren Hüdaver’i ihbar ettiler. Olay da böylece ortaya çıkmış oldu. Halama telefon açıyor Hüdaver Yılmaz, fındığı Mustafa Yılmaz alıyor diye sonrasında kavga etmeye başlamışlar. Halam da kavga etmeyin istediği kadar fındık alsın. 1 saat sonrasında telefon geldi ve Mustafa’nın fındığı alıp gittiğini söylediler ve o günden bu zamana kadar tam 10 yıl boyunca daha bir yerde gözükmedi bu cinayeti itiraf edene kadar” dedi.

Halasının kızı Aysel Akyol, “Olayı ikisi de biliyorlar. Görgü tanıkları da ölen Mustafa Yılmaz’ın dere kenarında bir yere gömüldüğünü söylemiş. Kardeşini öldürmesini kınıyoruz. Yer davasına kardeşini vurduğunu söylüyorlar” diye konuştu.

Kardeşi Hüdaver Yılmaz’ı emniyet güçlerine ihbar ettiğini söyleyen Salim Yılmaz ise “2008 yılında kardeşim ortadan kaybolmuştu. Olayı ilk önce bilmiyordum. Emin olmak için de bazı beklemeler yaptık. Net bir delil aradık ama bulamadık. Sonrasında delil bulduk ve ortaya çıktı. Selahattin Yılmaz kardeşimiz bana dedi ki 'Git karakola Mustafa Yılmaz’ı Hüdaver Yılmaz’ın öldürdüğünü söyle.' Ben de gittim ve karakola başvuru yaptım. Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilişkin araştırma başlattı” şeklinde konuştu.

Yavaş Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Güneysu, “Cesedi attığı yere baktık. Tabii yıllar geçti ve birçok sel ve heyelan oldu. Gittik baktık ama ceset falan ortada yok. Olması da mümkün değil. Suçunu zaten zanlı Hüdaver Yılmaz itiraf etti” açıklamasında bulundu.

İşlediği cinayeti savcıya anlatan Hüdaver Yılmaz, “Eşim ve çocuklarıma saldırdı. Tehditler savurdu ve ben de birkaç defa uyardım ve tüfeğimle ateş ettim. Hayatını kaybettiğini gördüm. Sonrasında dereye attım” ifadelerini kullandı.

Jandarma cinayeti işleyen Hüdaver Yılmaz’ı gözaltına aldı.

Ahmet Altay