Kardeş katiline ağırlaştırılmış müebbet

2014 yılı haziran ayında Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Gökhan Çotur, uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı kardeşi Hasan Çotur’u (17) 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan gencin ağabeyi tutuklandı.

Yargıtay kararı bozdu

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık hakkında, ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkemede yargılanan sanık, müebbet hapis cezası aldı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

“Bana iftira atıldı”

Yeniden yargılanan sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Bana iftira atıldı. Olaydan bir gün önce eve gelen kardeşimin bonzai içtiğini anladım. Onu uyararak, ‘Bir daha içersen seni döverim’ dedim. O da, ‘Peki ağabey’ dedi. Bir daha da hiçbir tartışmamız olmadı. Ertesi gün kardeşim öldürülmüş. Polis beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Bana iftira atılıyor. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Olay günü annem, babam ve kardeşim ile birlikte kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra kardeşime sigara almak için birlikte markete gittik. Daha sonra da ondan ayrılarak eve geldim. Polis de bir saat sonra beni cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Benim kardeşimden uyuşturucu için para istemem söz konusu değildir. Ben zaten çalışıyorum, param var. Benim ne kardeşim ile ne de anne babam ile bir sıkıntım yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, daha önce iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezası alan sanığa indirim uygulanmamasını talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, bu sefer sanığa indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk