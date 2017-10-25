Kardeş ülke Afganistan’dan İhlâs Vakfı’na teşekkür





Afganistan’ın Cevizcan vilayeti Milletvekili Muhammed Hacı Şerif ve Kırsal Kalkınma Başkanı Muhammed Yusuf, İhlâs Vakfı’nın Afganistan’a yaptığı maddi ve manevi yardımlar, suyu olmayan bölgelerde açtığı su kuyuları ve Afgansitanlı öğrencileri yurtlarda barındırdıklarından dolayı Mehmet Okyay’a nezaket ziyaretinde bulunarak teşekkür etti.

İhlâs Vakfı’nın İstanbul Bahçelievler’deki merkezinde gerçekleşen ziyarete İhlâs Vakfı İcra Kurulu Üyesi Şaban Çakır, Mustafa Sertel ve İhlâs Vakfı yurtlarında barınmakta olan Afganistanlı öğrenciler de katıldı. Muhammed Hacı Şerif, Cevizcan vilayeti ile diğer kuzey vilayetlerinde suyu olmayan birçok bölge olduğunu ve bu bölgelere de su kuyusu açılması talebinde bulundu.

"Öğrenci yurtlarında en çok Afganistanlı öğrencileri barındırıyoruz"

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Afganistan’ın ata yurdumuz, Afganlılar’ın da kardeşlerimiz olduğunu vurgulayarak, “İhlâs Vakfı olarak gücümüz nispetinde, hayırseverlerin yardımlarını Afganistan’a gönderiyoruz. Öğrenci yurtlarında en çok Afganistanlı öğrencileri barındırıyoruz. Gönül dostlarımızdan bir hayırsever arayarak Afganistan’ın suyu olmayan bir bölgesine su kuyusu açma müjdesi verdi” diye konuştu. Okyay, ayrıca geçen hafta Şıbırgan’da açılan bir kuyunun hizmet vermeye başladığını, 2’inci kuyu için kazı çalışmalarının devam ettiğini ve 3’üncü kuyu için yer tespiti yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Rıfat Fırat