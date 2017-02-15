Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi’nde 13 Şubat’ta Tuğba Ç. (28), üniversite öğrencisi kardeşi Mustafa Şimşek’i (24) evlerinde uyurken tabancayla ateş ederek başından vurdu. Şimşek, olay yerinde hayatını kaydederken, cinayetten 2 hafta önce ikinci evliliğini yaptığı ancak psikolojik sorunları olduğu bildirilen abla Tuğba Ç. olay gecesi kayıplara karıştı. Jandarma tarafından da her yerde aranan genç kadın, bugün sabah saatlerinde Çınarbaşı Mahallesi’nde çocuklarını okula götüren bir kadından yiyecek istedi. İhbar üzerine Tuğba Ç, gizlendiği bir ahırda yakalandı.

Akbez Jandarma Komutanlığı’na getirilen genç kadının evinden ayrıldıktan sonra Suriye sınırına kaçtığı, kayalık bölgede geceyi geçirdikten sonra acıkınca Çınarbaşı Mahallesi’ne geldiği öğrenildi.