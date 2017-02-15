Diğer
Kategoriler

Kardeşini uyurken tabancayla öldürdü

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir kadın, kardeşini uyurken tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Kardeşini uyurken tabancayla öldürdü

15 Şubat 2017 13:50

Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi’nde 13 Şubat’ta Tuğba Ç. (28), üniversite öğrencisi kardeşi Mustafa Şimşek’i (24) evlerinde uyurken tabancayla ateş ederek başından vurdu. Şimşek, olay yerinde hayatını kaydederken, cinayetten 2 hafta önce ikinci evliliğini yaptığı ancak psikolojik sorunları olduğu bildirilen abla Tuğba Ç. olay gecesi kayıplara karıştı. Jandarma tarafından da her yerde aranan genç kadın, bugün sabah saatlerinde Çınarbaşı Mahallesi’nde çocuklarını okula götüren bir kadından yiyecek istedi. İhbar üzerine Tuğba Ç, gizlendiği bir ahırda yakalandı.

Akbez Jandarma Komutanlığı’na getirilen genç kadının evinden ayrıldıktan sonra Suriye sınırına kaçtığı, kayalık bölgede geceyi geçirdikten sonra acıkınca Çınarbaşı Mahallesi’ne geldiği öğrenildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!