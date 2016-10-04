Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Ovcakuyucak köyüne bağlı Çiçek mezrasında, iki kardeş Abdullah Ö. ile Mahmut Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası, iddiaya göre Mahmut Ö., kardeşi Abdullah Ö.’yü tüfekle vurarak yaraladı. Mahmut Ö.'nün olay yerinden kaçmasının ardından, yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre sonra Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı jandarma ekiplerine teslim olan Mahmut Ö. gözaltına alındı. Mahmut Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Mahmut Ö., denetimli olarak serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir