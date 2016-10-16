Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Boğaziçi Mahallesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki H.S.'nin, tarladan dönerken aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşleri tarafından yolu kesildi. Kardeşlerinden B.S.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu sağ ayağından vurulan H.S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.S., "Tarladan aşağı inerken önümüzü kestiler. Traktör ve minibüsle peşimizden gelmişler. Yolumuzu kestiler. Minibüsten inip komple saldırdılar bize. Kardeşim Ü.S. silah çekti. Diğer kardeşim B.S. ise silah çekip ateş açtı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer Ay