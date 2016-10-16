Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

Samsun'da tarladan dönerken yolunu kesen kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

16 Ekim 2016 15:53

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Boğaziçi Mahallesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki H.S.'nin, tarladan dönerken aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşleri tarafından yolu kesildi. Kardeşlerinden B.S.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu sağ ayağından vurulan H.S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.S., "Tarladan aşağı inerken önümüzü kestiler. Traktör ve minibüsle peşimizden gelmişler. Yolumuzu kestiler. Minibüsten inip komple saldırdılar bize. Kardeşim Ü.S. silah çekti. Diğer kardeşim B.S. ise silah çekip ateş açtı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!