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Kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Kardeşi, kavga ettiği ağabeyine tüfekle 8 el ateş ederek öldürdü.

Kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

12 Kasım 2017 11:57

Olay, Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Mahallesi 1109 sokakta 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağabey Murat K. ile kardeşi Sedat K. arasında çalıştıkları iş yerinde henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce kardeş Sedat K. sinir krizi geçirerek tüfek ile ağabeyi Murat K.’ye kurşun yağdırdı. Murat K. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucu Murat K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Sedat K. cinayeti işlediği tüfek ile Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen Hendek Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Murat K.’nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, cinayet zanlısı kardeşin bugün adli makamlara çıkartılacağı öğrenildi. Polis konuyla ilgili incelemesini sürdürüyor. 

Burak Can Tokyürek

Etiketler: kardeşini öldürdü, kavga, sakarya

 

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