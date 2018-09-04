Kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki eski Eyyübiye Polis Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Ömer Çakallı, kardeşi Mustafa Çakallı’ya ait iş yeri önünde tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada her iki kardeş ateş ederek birbirini yaraladı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çakallı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Çakallı’nın ise tedavisi sürüyor. Mustafa Çakallı’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgede güvenlik önlem alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir

