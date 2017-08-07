Kardeşlerin arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Bozova ilçesine bağlı Gerdek kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep’te ikamet eden ve Şırnak’ta okul müdürlüğü yapan Abdullah E., kardeşleri Fadile E. ve Hüseyin E. ile birlikte baba evinin bulunduğu Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Gerdek kırsal Mahallesi'ne gitti. Abdullah, Hüseyin, Fadile ve Mustafa E. arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdullah E. ile kardeşleri Hüseyin ve Fadile E. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kavgada kardeşlerini vurduğu iddia edilen Mustafa E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgada hayatını kaybeden okul müdürü Abdullah E.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Basmacı