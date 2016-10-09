Diğer
Kategoriler

Kardeşlerin otomobil macerası feci bitti

Kayseri’de yaşları 17 ile 7 arasında değişen 3 kardeşin otomobil macerası feci bitti. Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçtaki kardeşlerden birinin kolu koparken, 2 kardeşi de ağır yaralandı.

Kardeşlerin otomobil macerası feci bitti

09 Ekim 2016 23:01

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ö.Y.’nin kullandığı 38 H 2436 plakalı otomobile, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçerken Sivas’tan Ankara'ya giden yük treni çarptı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen otomobil paramparça oldu. Yük treni ise kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride durabildi. Otomobili kullandığı öğrenilen Ö.Y.’nin kolu koparken, kardeşleri M.Y. (13) ve İ.Y. (7) de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekipleri ile polis ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaralı M.Y. ile kardeşi İ.Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kolu kopan Ö.Y. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, makinistin gözaltına alındığını, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Alparslan Ötüken
KAYSERİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!