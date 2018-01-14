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Kardeşlerin oyunu ölümle bitti

İzmir Karabağlar'da inşaat alanında oynayan iki kardeş, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek feci şekilde can verdi.

Kardeşlerin oyunu ölümle bitti

14 Ocak 2018 17:33
Kardeşlerin oyunu ölümle bitti - Tıkla İzle

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe semtinde meydana geldi. Oyun oynamak için dışarıya çıkan 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve abisi 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, bir inşaat alanına gitti. Oyun oynarlarken bir anda dengelerini kaybeden abi-kardeş, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelirken, iki çocuk bulundukları yerden çıkartıldı. Ali Tencirlioğlu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Yusuf Tencirlioğlu ise Dokuz Eylül üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Abi-kardeşin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hastanede çocuklarının acı haberini alan aile sinir krizi geçirdi. 

Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: İzmir, kardeş

 

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