Karekod uygulaması esnafın işi kolaylaştıracak

Belediye ile işletmeler arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve hızlandırılmasını sağlayacak olan karekod uygulaması başladı. Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile hem esnafın hem de zabıta ekiplerinin işi daha da kolaylaşacak. Uygulama ile her işletmenin bir karekodu bulunacak ve iş yerlerinin camlarına yapıştırılacak karekod, işletmelerin kimlik kartı görevini görecek. Zabıta ekipleri tarafından okutularak, işletmeye ait tüm bilgilere ulaşılabilecek. Bu uygulama sayesinde zabıta ekipleri okuttukları karekod ile denetim raporu hazırlayabilecek, çıktı alabilecek, iş yerinin belediyeye olan borcu sorgulanabilecek, denetim süreci gibi işlemleri kolayca izlenebilecek. Yine karekod uygulamasıyla üretim yerlerinin denetimi haricinde ruhsat gibi denetimler için işletme içerisinde girilmeye gerek kalmadan ve iş yerindeki müşteri rahatsız edilmeden çalışma yapılabilecek.

"Hizmet kalitemiz sürekli yükselişte"



İlk karekodları iş yerlerinin camlarına yapıştıran Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hizmet kalitesini ilçede arttıklarını söyledi. Subaşıoğlu, "Kurulduğumuz günden beri zabıta hizmetleri ile ilgili aslında bir felsefemiz vardı. Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ‘Bir dost hep dost’ anlayışı çerçevesinde bugüne kadar hizmet etmişti. Bugün geldiğimiz noktada artık bu hizmetin kalitesini bir tık daha yukarıya çıkarıyoruz. Artık bütün Merkezefendi sınırları içindeki iş yerlerini karekod uygulamamızla iş yerlerinin dış mekanında yapıştıracağımız bu çok küçük karekod uygulaması ile birlikte belediye ekiplerimiz geldiği zaman burada bütün iş yeri ile ilgili ruhsat bilgileri, vergi bilgileri, çevre temizlikle ilgili bütün bilgileri burada doğrudan doğruya tablet yöntemiyle anlık online olarak izleyebilecekler. Esnafımızın müşterilerini içeriye girerek hiçbir şekilde rahatsız etmeden Merkezefendi Belediyesi olarak gerekli hijyen, vergi ve diğer mevzuatla ilgili denetimleri arkadaşlarımız bizzat yerinde yapmış olacaklar" dedi.

"Müşteriler için de önemli bir uygulama"



Karekod uygulamasının işletmeye gelen müşteriler için de önemli olduğunu söyleyen Başkan Subaşıoğlu, "Bu yapıştırmış olduğumuz karekod uygulamasıyla aslında bu iş yerlerini bir anlamda akredite etmiş oluyoruz. Bu uygulamayla birlikte bu karekodu gördüğünüz yerde ‘Müşteriler bu esnafımızın iş yerine güvenle girebilirsiniz. Çünkü Merkezefendi Belediyesinin denetimindedir. Kontrolü altındadır’ diyoruz. Bu esnaflarımız çok güzel bir yeniliktir" ifadelerini kaydetti.

"'Bir dost hep dost’ olan bir uygulama"



Uygulamanın iş yerleri açısından da önemli olduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, "İş yeri ile ilgili tüm arşivin dijital olarak tutulması anlamında da büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık esnaflarımız kendi iş yerleri ile ilgili ruhsat arşivinden tutunda diğer arşiv bilgilerine kadar belediyemize gelmelerine gerek olmaksızın burada bir dijital okuma yöntemiyle tüm bilgilere de ulaşabiliyor olacaklar. Bu belediyecilik açısından, ilçe belediyelerin verdiği iş yeri ruhsat hizmetleri, zabıtanın iş yeri ruhsat hizmetleri çerçevesinde yapmış olduğu denetimler anlamında son derece güzel bir uygulama. Son derece esnaf dostluğu bir uygulama. ‘Bir dost hep dost’ olan Merkezefendi Belediyesi Zabıtası için de yeni bir hizmet, yeni bir kalite, standartların daha da yukarıda çekilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.