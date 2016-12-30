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Karesi, iki can için seferber oldu

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şehre 24 kilometre uzaklıktaki Deliktaş Mahallesi’nin yolları kardan temizlenerek, rahatsızlanan 7 aylık hamile Güler Kahraman paletli ambulans ile hastaneye götürüldü.


30 Aralık 2016 17:44

Balıkesir’in Karesi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı kırsal mahallerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karesi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, UMKE ve 112’nin kırsal mahallelerde hasta vatandaşları kurtarma çalışmalarına büyük destek verdi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara erzak da dağıtan ekipler, araçları yoldan kurtararak güvenli alanlara gitmelerini sağladı. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kendi sorumluluk alanlarındaki bütün kapalı yolları ulaşıma açtı.
Yolda yürüyemeyen yaşlıları zabıta ile evlerine bıraktıran, sokak hayvanlarını unutmayan, evsizleri otellere yerleştiren, gıda, kömür ve giyim gibi yardımların yapılması konusunda belediyedeki tüm birimleri harekete geçiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu kez karla kapalı yollar nedeni ile 112 ekiplerinin müdahale edemediği 7 aylık hamile Güler Kahraman’ın hastaneye götürülmesi için 24 kilometrelik Balıkesir-Deliktaş Mahallesi’nin yolunu 3 saatte açtırdı. Karın yoğun olması nedeniyle gitmekte güçlük çeken 112 ambulansının yerine Sağlık Bakanlığı UMKE’nin paletli ambulansı geldi. Yollarda karın bazı bölgelerde yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğe ulaşması sonucu Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı greyderler devreye girdi. Greyderler yol boyunca UMKE ekibine eşlik etti ve hastaya ulaşıldı. Deliktaş Mahallesi’nde ilk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri, Kahraman’ı paletli ambulansla güvenli bir şekilde Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi’ne ulaştırdı.
Yıllardır mahallelerinde hasta vaka olduğunda 112 ve belediye ekiplerinin gelmediğini belirten hasta yakınları, "Bizim yıllardır böyle bir imkanımız yoktu. Ambulansı ve belediyenin greyderlerini görünce çok şaşırdık bir yandan da çok sevindik. Devletimizden ve Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan Allah razı olsun" dedi.


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