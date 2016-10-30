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Karesi'de ağaçlar 'kitap' açtı

Balıkesir'in Karesi Belediyesi, 'Kültür-Sanat Günleri' kapsamında vatandaşları şaşırtan bir etkinliğe imza attı.


30 Ekim 2016 08:23

Şehrin en işlek caddesinde bulunan ağaçlara sabah erken saatte kitaplar asılırken, sokağa çıkan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 'Ağaçlar Kitap Açtı' projesi ile vatandaşlar ağaçların dallarından sarkan kitapları kendi elleri ile topladı. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ağaçlar adeta kitap açtı. Karesi Belediyesi'nin 'Kültür Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında hazırladığı sürpriz etkinlik vatandaşları şaşırttı. Sabah ezanıyla birlikte Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı ve belediye ekipleri şehrin en işlek caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesi'ne gelerek cadde boyunca uzanan ağaçların dallarına kitap bağladı. Sabah dershaneye giden gençlerin çoğunlukta olduğu vatandaşlar caddeye girdiklerinde ağaçlardan sarkan kitaplarla karşılaştı. Beğenilerine göre kitapları seçen vatandaşlar, dallardan uzanan kitapları kendi eliyle topladı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ağaçta kitap etkinliğini bugün düzenliyoruz. Sonuçta her ikisi de meyve veriyor. İki konsepti birleştirelim istedik. Sabahın en erken saatinden itibaren, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın ağaçtan kitap toplamasını istedik. Okuyan insanın karşısındakine daha demokratik daha saygılı olacağını biliyoruz. Bu tür vesilelerle insanların okuma alışkanlığını kazanmasını ve sürdürmesini istiyoruz" dedi.

Roman, tarihi romanlar, hikaye, şiir kitaplarının asılı olduğu kitaplardan toplayan öğrenciler Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Bir öğrenci, "Bu çok güzel bir şey. insanları okumaya teşvik etmek için çok güzel bir davranış" dedi.  Dershaneye giden bir öğrenci ise, "İnsanlar artık kitap okumuyorlar. Adını duymadığımız kitaplardan gördüm. Ben bir tane aldım, arkadaşım da aldı" şeklinde konuştu.  

Bahadır Demirçeviren - Hüseyin Tokmak

Etiketler: balıkesir, karesi belediyesi


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