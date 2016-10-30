Ukrayna’da bir ağaçtaki baykuş, çok sayıda karganın saldırısına uğruyor. Korkan hayvan uçarak kurtulmak istesede öfekeli sürünün hışmından kurtulamıyor. Baykuşu takip eden kargalar saldırısını sürdürürken, o anlar amatör kameraya böyle yansıyor.