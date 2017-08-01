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Kargalar Ağustos ayında su içmez

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ağustos ayının girmesi ile birlikte toplu olarak havada uçan kargalar, “Kargalar Ağustos ayında su içmez” efsanesini akla getiriyor.

Kargalar Ağustos ayında su içmez

01 Ağustos 2017 11:21

İlçe halkından İbrahim Şahan dedesi ve babasından duyduğu kargaların Ağustos ayında su içmez efsanesini şu şekilde anlattı: ”Çok eskilerde kargaya ”Hz. İsa yeniden gelecek, kırk yıl sonra hasır nesir olacak, bunu git, kabirdekiler söyle” deyip yollamışlar. Ancak karga kabirdekilere,”Kırk gün duracaksınız da, kırk gün sonra çatlayacaksınız” demiş. Bundan dolayı insanların kabirde kırk gün durduktan sonra çatlamasına sebep oldu diye kargaya ceza verilmiş. Rivayete göre, cezalı olduğu için kargalar Ağustos ayında bir ay su içmezler, suyu kan olarak görürlermiş, suya konarlar ancak bir yudum su içmeden geri kalkarlarmış. Bu dönemde kargalar susuzluklarını arazideki kavun ve karpuzları delerek giderirlermiş." 

Mustafa Akçay

Etiketler: karga, Kütahya


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