Tokat’ta kaldırım üzerindeki fareyi fark ederek saldıran kargaların mücadelesini vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Bir karganın fareyi gagası ile kuyruğundan çekerek bulunduğu yerden sürüklemesi çabasına diğer kargalar da yardım etti. 6 karganın fare ile adeta kapışması görüntüleri dakikalarca sürdü. Kargaların kuyruğundan çekiştirdiği fare ise kendini korumaya çalıştı. Karga ile farenin mücadelesinin sonunda kargalar farenin peşini bırakırken, fare kaldırım üzerinde yiyecek aramaya devam etti. Olayı meraklı gözlerle izleyen Musa Çınar, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, “Yılanların fareyi yediğini biliyorum ama kargaların fareye saldırmasını ilk defa gördüm. Şaşırdım, çok ilginç” dedi.