Diğer
Kategoriler

Kargaların fare ile mücadelesi kamerada

Tokat’ta kargaların fare ile mücadelesi kameralara yansıdı.

Kargaların fare ile mücadelesi kamerada

25 Ekim 2016 11:01
Kargaların fare ile mücadelesi kamerada - Tıkla İzle

Tokat’ta kaldırım üzerindeki fareyi fark ederek saldıran kargaların mücadelesini vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Bir karganın fareyi gagası ile kuyruğundan çekerek bulunduğu yerden sürüklemesi çabasına diğer kargalar da yardım etti. 6 karganın fare ile adeta kapışması görüntüleri dakikalarca sürdü. Kargaların kuyruğundan çekiştirdiği fare ise kendini korumaya çalıştı. Karga ile farenin mücadelesinin sonunda kargalar farenin peşini bırakırken, fare kaldırım üzerinde yiyecek aramaya devam etti.  Olayı meraklı gözlerle izleyen Musa Çınar, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, “Yılanların fareyi yediğini biliyorum ama kargaların fareye saldırmasını ilk defa gördüm. Şaşırdım, çok ilginç” dedi.  

Etiketler: fare karga, karga fare, Tokat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!