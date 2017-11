Kargı güreşleri Kırkpınarı’ı aratmadı

Sabahın erken saatlerinde güreş alanını dolduran güreşseverler müsabakaları ilgiyle izledi. Toplam 14 ayrı kategoride 241 güreşçinin kol bağladığı Kargı güreşlerini yaklaşık 4 bin 500 kişi izledi.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in ev sahipliğinde Çayır Mevkii’nde gerçekleştirilen müsabakalara, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Vali Yrd. Azmi Yeşil, İskilip Kaymakamı ve Kargı Kaymakam V. Bahadır Güneş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 22. Dönem Çorum AK Parti Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Çorum Belediye Başkanı Yrd. Zeki Gül, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, AK Parti Kargı Gençlik kolları Başkanı Emre Üstünel, ÇORDEF Genel Başkanı Cemil Yaşkabak, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, kurum müdürleri ve binlerce kişi katıldı.

Milletvekili Ceylan'a yoğun ilgi

AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ile birlikte er meydanına gelerek halkı selamlayan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen milletvekili Ceylan, vatandaşlarla sohbet etti. Talepleri olan vatandaşların problemlerini danışmanına not aldırarak ilgileneceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl aynı yerde vatandaşlara tribün sözü verdiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, 'vatandaşlara tribünler nasıl olmuş' diye sordu. Tribünlerden yoğun alkış alan Ceylan, "İnşallah devamı gelecek, geri kalanını da tamamlayacağız" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Ceylan, Kargı güreşlerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Kargımızın asırlık panayırında gerçekleştirilen bu büyük etkinlikte aranızda olmaktan fazlasıyla mutluyum. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Zeki Şen ve personeline çok teşekkür ediyorum. Güreşlerde ter döken tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kargı güreşleri marka oldu"

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ise Kargı güreşlerinin artık bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Panayır güreşlerimizi her yıl daha da geliştirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden toplam 241 güreşçimiz Kargı güreş alanımızda ter döktü. Güreşçilerimizin katılım da her yıl artıyor. Biz inanıyoruz ki Kargı Güreşleri bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor’’ diye konuştu.

Kargı güreşlerinin güreş sezonun en son müsabakalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Şen, "Yaz aylarına kadar Türkiye genelinde başka müsabaka olmayacağından panayırımızdaki güreşlere güreşçilerimiz daha ilgi gösteriyor. Bizde bunu iyi bir şekilde kullanarak ilçemizi tüm Türkiye’ye tanıtma fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Topçu panayır ağası oldu

Er meydanında güreşçiler ter dökerken, panayır ağalığında da kıyasıya mücadele vardı. Panayır ağalığı için birbiriyle yarışan adaylar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen açık arttırmanın sonunda panayır ağalığını geçen yılın panayır ağası Cemil Yaşkabak’tan, 36 bin lira ile iş adamı Hüseyin Topçu devraldı.

Ünal Karaman Başpehlivan oldu

Güreş müsabakalarındaki mücadelelerin sonunda ise Ünal Karaman Başpehlivan, Hamza Köseoğlu ikinci, Salih Erinç ve Ahmet Serbest ise üçüncü oldular. Toplam 14 ayrı kategoride 241 güreşçinin kol bağladığı güreşlerde ise sonuçlar şöyle;

Minik 1 kategorisinde Ferhat Yiğit birinci, Erol Al ikinci, Batı Kağan Maden ve Sefa İnce üçüncü oldu. Minik 2 kategorisinde Fatih Özgen birinci, Ahmet Kavlu ikinci, Arda güler ve Emre çetin üçüncü oldu. Teşvik 1 kategorisinde Serhat Bozkurt birinci, Yusuf Kırat ikinci, Muharrem Kırçiçek ve Hamza Ali Küçük ise üçüncü oldu. Teşvik 2 kategorisinde Berkant Şeker birinci, Eren Uzun ikinci, Hüseyin Şenel ve Batuhan Bardak üçüncü oldu. Tozkoparan kategorisinde Taha Küçük birinci, Barış Akıncı üçüncü, Faruk Kırat ve Akif Yıldırım üçüncü oldu. Ayak kategorisinde Kadir Güleşen birinci, Hakan Satılmış ikinci, Batuhan imeci ve Serkan Aydın üçüncü oldu. Deste Küçük Boy kategorisinde M.Tayyip Küçük birinci, Fatih Kırat ikinci, Bilal Akbıyık ve Uğur Doğan üçüncü oldu. Deste Orta Boy kategorisinde Doğancan Ergin birinci, M.Ali Eryüce ikinci, Alem Özbakan ve Osman Acar ise üçüncü oldu. Deste Büyük Boy kategorisinde Nuri Can birinci, İrfan Demirel ikinci, İsmail Uğramış ve Saffet Cebeci üçüncü oldu. Küçük Orta Küçük B kategorisinde Şükrü Seven birinci, İsmail Damatoğlu ikinci, Adem Alkan ve Burak Korkmaz ise üçüncü oldu. Küçük Orta Boy kategorisinde Burak Eryılmaz birinci, Serhat Elvan ikinci, Yaşar San ve Halil Keskin ise üçüncü oldu. Büyük Orta kategorisinde ise Rıdvan Kara birinci, Mesut Aşkın ikinci, Erol Başat ve İsmail Keskin ise üçüncü oldu. Başlatı Boyu kategorisinde ise Hakkı Ceylan birinci, Mustafa Cebeci ikinci, Mert Caloğlu ve Oktay Sancak ise üçüncü oldu.

Turan Ozan Acar