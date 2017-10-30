Kargı Panayırı mehteran konseri ile başladı

Kargı Belediyesi önünden yürüyüşe geçen mehteran takımına protokolde eşlik etti. Saat kulesi meydanında devam eden konseri, Kargı Kaymakam V. Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Nevzat Kuzu, İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Tuğrel kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Panayırın açılış konuşmasını yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Kargı panayırımız asırlık bir etkinliktir. Atalarımızdan gelen bu gelenek asırlardır yaşatılmış ve bizde bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Panayırımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir şekilde panayırımız tamamlamayı nasip etsin’’ dedi.

Kargı Kaymakam Vekili Bahadır Güneş ise, "Geleneksel hale gelen Kargı Panayırımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Panayırımızın düzenlenmesinde ve bu etkinliklerin sizlere sunulmasında emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Ardından mehteran konseri başladı. Yaklaşık bir saat süren konserde Çorum Belediyesi mehteran takımının söylediği şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. Kargı Panayırı 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Güreş müsabakalarıyla son bulacak.

Turan Ozan Acar

