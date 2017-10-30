Diğer
Kategoriler

Kargı Panayırı mehteran konseri ile başladı

Kargı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen asırlık 'Kargı Panayırı' bu yılda mehteran takımının konseri ile coşkulu bir şekilde başladı.

Kargı Panayırı mehteran konseri ile başladı

30 Ekim 2017 18:49

Kargı Belediyesi önünden yürüyüşe geçen mehteran takımına protokolde eşlik etti. Saat kulesi meydanında devam eden konseri, Kargı Kaymakam V. Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Nevzat Kuzu, İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Tuğrel kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Panayırın açılış konuşmasını yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Kargı panayırımız asırlık bir etkinliktir. Atalarımızdan gelen bu gelenek asırlardır yaşatılmış ve bizde bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Panayırımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir şekilde panayırımız tamamlamayı nasip etsin’’ dedi.

Kargı Kaymakam Vekili Bahadır Güneş ise, "Geleneksel hale gelen Kargı Panayırımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Panayırımızın düzenlenmesinde ve bu etkinliklerin sizlere sunulmasında emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Ardından mehteran konseri başladı. Yaklaşık bir saat süren konserde Çorum Belediyesi mehteran takımının söylediği şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. Kargı Panayırı 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Güreş müsabakalarıyla son bulacak. 

Turan Ozan Acar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç