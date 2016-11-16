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Kargo paketinden 29 kilogram uyuşturucu çıktı

Ankara Valiliği, şüpheli bir kargo paketinde 5 paket halinde 29 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, kargo paketini almaya gelen 2 şüphelinin de yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Kargo paketinden 29 kilogram uyuşturucu çıktı

16 Kasım 2016 12:00

Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10 Kasım 2016 tarihinde, Yenimahalle ilçesi Yakacık bölgesinde bir kargo şirketinde şüpheli bir kargonun olduğu ihbarının alınması üzerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli kargonun incelemeye alındığı belirtildi. Narkotik köpeğinin, şüpheli koliye tepki vermesi üzerine kolinin içerisinde yapılan inceleme sonucunda, 5 paket halinde, ağırlığı yaklaşık 29 kilogram olan esrar maddesi tespit edildi ve şüpheli şahısların söz konusu kargoyu teslim almaya gelmesi beklendi. 11 Kasım’da kargoyu almaya gelen 2 şüpheli şahsın yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine konulduğu bildirildi. 

Uğur Kan Yüksek
ANKARA

Etiketler: kargo paketi


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