Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10 Kasım 2016 tarihinde, Yenimahalle ilçesi Yakacık bölgesinde bir kargo şirketinde şüpheli bir kargonun olduğu ihbarının alınması üzerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli kargonun incelemeye alındığı belirtildi. Narkotik köpeğinin, şüpheli koliye tepki vermesi üzerine kolinin içerisinde yapılan inceleme sonucunda, 5 paket halinde, ağırlığı yaklaşık 29 kilogram olan esrar maddesi tespit edildi ve şüpheli şahısların söz konusu kargoyu teslim almaya gelmesi beklendi. 11 Kasım’da kargoyu almaya gelen 2 şüpheli şahsın yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine konulduğu bildirildi.

Uğur Kan Yüksek

ANKARA