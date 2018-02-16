Kargo şirketine ait araçta 13 bin 325 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan operasyonlar kapsamda polis ekiplerince, bir kargo şirketine ait araç ile Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı. Bilginin alınması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 13 Şubat Salı günü Sakarya otoyol girişinde aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada kargo kolileri içerisinde değişik markalarda toplam 13 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara ile 387 paket nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Burak Can Tokyürek

