Diğer
Kategoriler

Kargo şirketine ait araçta 13 bin 325 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramalarda, kargo kolileri içerisinde değişik markalarda 13 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara ve 387 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Kargo şirketine ait araçta 13 bin 325 paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Şubat 2018 18:52

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan operasyonlar kapsamda polis ekiplerince, bir kargo şirketine ait araç ile Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı. Bilginin alınması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 13 Şubat Salı günü Sakarya otoyol girişinde aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada kargo kolileri içerisinde değişik markalarda toplam 13 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara ile 387 paket nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Burak Can Tokyürek
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç